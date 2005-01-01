Львівська мерія відмовилась від ідеї будівництва дороги через сквер на пл. Петрушевича

Попередній проект реконструкції пл. Петрушевича, що включав будівництво дороги

У п’ятницю, 22 грудня, виконавчий комітет Львівської міської ради затвердив детальний план території, обмеженої вул. Шота Руставелі, вул. Зеленою, пл. Петрушевича. Йдеться про будівництво підземного паркінгу під сквером та будівництво торгово-офісного центру.

Як розповів ZAXID.NET головний архітектор Львова Юліан Чаплінський, після винесення документації на громадські слухання з детального плану території забрали дорогу, яку мали прокласти через сквер.

Червоним кольором виділена дорога, яку мали прокласти на пл. Петрушевича. Однак від цієї ідеї відмовились

«Вздовж будинку на пл. Петрушевича у попередніх версіях був доданий проїзд автомобілів і фактично громадський простір відрізався і був з усіх боків [оточений] автомобілями. Це є неграмотно і це зауваження автори детального плану врахували і забрали той проїзд», – розповів Юліан Чаплінський.

На території ДПТ заплановано будівництво багаторівневого підземного паркінгу на пл. Петрушевича, для 300 авто. Дворівневий паркінг планують звести під сквером. Також на розі вул. Шота Руставелі та пл. Петрушевича передбачено звести торгово-офісний центр.

На місці кіосків зведуть торгово-офісний центр

«Цей детальний план дасть нам можливість нам провести інвестиційний конкурс на[будівництво підземного] паркінгу. У нас є дві спроби: пл. Петрушевича і площа перед університетом Франка, але з вул. Університетською є більше проблем, детальний план території там тільки розробляється. Нас також чекає багато громадських дискусій, залучення університетської думки і він [цей шлях] є більш болісним», – сказав Юліан Чаплінський.

Додамо, що раніше ЛМР погодила план реконструкції площі перед ЛНУ ім. Івана Франка, який, серед іншого, передбачає будівництво підземного багаторівневого паркінгу щонайменше на 350 паркомісць.