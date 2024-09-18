Біля Кам'янець-Подільського на Хмельниччині стартував ремонт дороги національного значення Чернівці – Житомир. Підрядні фірми ремонтуватимуть колову розв'язку на околиці міста. Через це рух даною ділянкою перекриють, а транспорт їздитиме через об’їзд.

Про початок ремонту на трасі національного значення в Кам’янець-Подільському повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Хмельницькій області в середу, 18 вересня.

Схема об'їзду ділянки, що ремонтується

«Розпочинаються ремонт на ділянці автомобільної дороги загального користування державного значення Н-03 Житомир – Чернівці. Роботи проводитимуть на колові розвʼязці на перетині вулиць Грушевського та Північної», – йдеться у повідомлення Служби.

Під час проведення ремонту дорожній рух великовагового та великогабаритного транспорту здійснюватиметься по ділянкам вулиць Героїв Маріуполя, Індустріальна та Північна. В Службі відновлення та розвитку інфраструктури Хмельниччини також зазначили, що про терміни завершення робіт повідомлять додатково.