Наразі проїзд до пункту пропуску неможливий

9 грудня львівські гірники перекрили дорогу до пункту пропуску на українсько-польському кордоні у Раві-Руській. Вони страйкують через заборгованість із заробітної плати.

«Поблизу міжнародного пункту пропуску "Рава-Руська" відбувається акція протесту. Близько 100 осіб рухаються по пішохідному переході. На даний момент проїзд транспорту неможливий», – повідомили у патрульній поліції Львівської області.

Як уточнила ZAXID.NET речниця патрульної поліції Катерина Рибій, протестувальники перекрили трасу безпосередньо до пункту пропуску близько 11:30. Зараз проїзд до кордону неможливий.

Зі страйкарями спілкуються поліцейські з жовківського відділу, поліція діалогу та патрульні.

Як інформував ZAXID.NET, 7 листопада гірники шахти «Червоноградська» розпочали підземний страйк: гірники першої зміни не піднялися на поверхню. Шахтарям не виплатили частину грошей за липень та серпень, а також заборгували зарплату від вересня. Згодом до страйку приєдналися працівники шахт «Лісова», «Степова», «Великомостівська» та «Межирічанська». 8 грудня гірники з шахти «Лісова» перекрили дорогу у с. Сілець та пікетували адміністрацію ДП «Львіввугілля». Станом на 7 грудня держпідприємство боргує гірникам понад 376 млн грн зарплати.