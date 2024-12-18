Аварія сталася на об'їзній дорозі Кременця

На трасі на об'їзній Кременця в смертельній аварії загинула пасажирка легкового авто. Автомобіль зіткнувся з вантажівкою. Від удару жінка вилетіла з салону та потрапила під колеса іншого авто. Вона загинула на місці.

В поліції проводять розслідування ДТП.

Аварія з летальним наслідком сталася близько 14:00 18 грудня на трасі Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече біля Кременця. На об'їзній дорозі зіткнулися вантажівка та легкове авто ВАЗ 2109. Очевидці на місце ДТП викликали поліцію та бригаду швидкої допомоги.

«За попередньою інформацією, водій автомобіля ВАЗ 2109 допустив зіткнення з вантажівкою. У результаті удару двері легківки зі сторони пасажира відкрилися і з салону випала жінка. Потерпіла потрапила під колеса фури та загинула», – повідомили в поліції Тернопільщини в середу, 18 грудня.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. За фактом ДТП правоохоронців порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті людини).

Наразі триває слідство. Винному водію загрожує до 8 років позбавлення волі.