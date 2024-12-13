Аварія сталася в селі Смиківці

В селі Смиківці біля Тернополя водій вантажівки на смерть збив жінку, яка переходила дорогу поза межами пішохідного переходу. Загибла не дійшла до «зебри» кілька метрів і вирішила перейти дорогу в чотири смуги поза нею. В результаті водій вантажівки не помітив її і наїхав.

ДТП з потерпілою сталася близько 19:50 12 грудня в селі Смиківці. Під колеса автомобіля потрапила 45-річна жінка. Очевидці на місце аварії викликали поліцейських та бригаду швидкої допомоги.

«За попередньою інформацією, потерпіла переходила проїжджу частину дороги, а водій вантажного автомобіля MAN L 2000 не встиг вчасно загальмувати та збив її», – повідомили в поліції Тернопільщини в п’ятницю, 13 грудня.

Жінка від отриманих травм загинула на місці. Правоохоронці також встановили, що кермувальник попередньо тверезий, однак в нього за протоколом взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. За фактом смертельного ДТП порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті людини). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.