На Тернопільщині 15-річний підліток отримав важкі травми внаслідок наїзду на нього легкового автомобіля. Хлопця медики швидкої допомоги оперативно доправили в реанімацію лікарні, однак наразі ніяких прогнозів щодо нього не дають.

Аварія сталася близько 22:00 7 грудня в одному із сіл Підгаєцької громади. Водій авто рухався заднім ходом і раптово наїхав на юнака. Очевидці події на місце пригоди одразу викликали поліцію та медиків швидкої допомоги. Лікарі, які прибули на місце, стабілізували неповнолітнього і перевезли його в лікарню. Там хлопця помістили в реанімацію і наразі медики борються за його життя. На місце ДТП також виїжджали поліцейські з Підволочиського відділку поліції.

«Під час перевірки стало відомо, що місцевий житель, керуючи автомобілем Citroen Jampy, та рухаючись заднім ходом, допустив наїзд на дитину. Водій попередньо тверезий, але у нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю», – повідомили в поліції Тернопільщини в понеділок, 9 грудня.

За фактом аварії правоохоронці відкрили кримінальне провадження відповідно до ч. 1 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до травмування людей). Водію може загрожувати до 5 років ув’язнення.