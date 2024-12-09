Смертельна аварія сталася 8 грудня у Шепетівському районі

Ввечері 8 грудня поблизу села Воробіївка Шепетівського району сталася смертельна ДТП. Унаслідок наїзду легковика загинуло подружжя пенсіонерів. Про це повідомляє пресслужба поліції області.

Аварія сталася близько 17:15 на автодорозі сполученням Житомир – Чернівці. За даними слідства, 69-річний житель міста Дунаївці, водій автомобіля Fiat, збив подружжя пенсіонерів віком 75 та 76 років, які переходили дорогу. Від отриманих травм пішоходи загинули на місці події.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років ув’язнення. Рослідування триває.