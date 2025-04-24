Смертельна аварія сталася вранці 23 квітня на вулиці Захисників України у Шепетівці

У середу, 23 квітня, неподалік Ше­пе­тівсь­кої ба­га­топ­ро­філь­ної лі­кар­ні сталася смертельна ДТП. У результаті наїзду буса загинула 74-річна жінка. Про це повідомила пресслужба поліції області.

Аварія сталася близько 08:40 години на вулиці Захисників України у Шепетівці. За даними слідства, 51-річна місцева жителька на автомобілі Opel Vivaro, рухаючись заднім ходом, збила 74-річну пішохідку. Потерпілу госпіталізували, проте від отриманих травм вона померла у лікарні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого) Кримінального кодексу України. Наразі слідчі встановлюють усі обставини події. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.