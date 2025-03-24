Смертельна аварія сталася 23 березня на парковці у Хмельницькому

У неділю, 23 березня, на Львівському шосе у Хмельницькому сталася смертельна ДТП. У результаті наїзду буса загинула 82-річна жінка. Про це повідомила пресслужба поліції області.

Аварія сталася близько 12:30 на парковці речового ринку «Ізіда». За даними слідства, 51-річний водій автомобіля Ford Transit, рухаючись заднім ходом, збив 82-річну місцеву жительку. Потерпілу госпіталізували, проте від отриманих травм вона померла у лікарні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини події. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.