Водій Ford Transit заднім ходом переїхав 82-річну жінку у Хмельницькому
Від отриманих травм пенсіонерка померла у лікарні
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У неділю, 23 березня, на Львівському шосе у Хмельницькому сталася смертельна ДТП. У результаті наїзду буса загинула 82-річна жінка. Про це повідомила пресслужба поліції області.
Аварія сталася близько 12:30 на парковці речового ринку «Ізіда». За даними слідства, 51-річний водій автомобіля Ford Transit, рухаючись заднім ходом, збив 82-річну місцеву жительку. Потерпілу госпіталізували, проте від отриманих травм вона померла у лікарні.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини події. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.