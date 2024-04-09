Біля Луцька у блокпост в'їхав Mercedes Sprinter – постраждали троє людей

Вранці 9 квітня поблизу Луцька 26-річний водій мікроавтобуса в’їхав у блокпост, внаслідок чого травмувалися троє осіб. Потерпілих госпіталізували у різні лікарні Луцька, де їхній стан оцінюють медики. Про це повідомили у поліції Волинської області.

За інформацією правоохоронців, аварія сталася близько 6:00. 26-річний житель Рівненщини, який перебував за кермом Mercedes Sprinter, врізався у блокпост. Попередньо відомо, що він заснув. Унаслідок автопригоди постраждали троє осіб: пасажирка автомобіля, а також поліцейський та член добровольчого формування тергромади, які перебували неподалік блокпоста.

Як стало відомо ZAXID.NET, поліцейського та 35-річну пасажирку вже виписали з лікарні, оскільки госпіталізації вони не потребували, а доброволець наразі перебуває у нейрохірургічному відділенні Луцької міської клінічної лікарні. В адміністрації закладу повідомили, що лікарі не можуть прокоментувати стан потерпілого, оскільки перебувають на операції.

Слідчі наразі вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 ККУ (порушення ПДР). Триває перевірка.