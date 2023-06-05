Чоловік їхав зі швидкістю 137 км/год у населеному пункті

Неподалік Луцька патрульні випадково виявили чоловіка, який перебував у розшуку за пограбування. У поле зору правоохоронці він потрапив, суттєво перевищивши швидкість за кермом авто.

Як повідомила прес-служба патрульної поліції Волині, чоловіка зупинили близько 15:00 у неділю, 4 червня, неподалік села Піддубці. Правоохоронці зафіксували, як водій Kia Optima в межах населеного пункту їхав зі швидкістю 137 км/год.

«Інспектори зупинили це авто, і під час перевірки документів з’ясувалося, що його 47-річний водій переховується від органів досудового розслідування у Запорізькій області. Водій перебував у розшуку за вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 186 ККУ (грабіж, поєднаний з проникненням у житло)», – йдеться у повідомленні.

Патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Також інспектори винесли на водія постанову за ст. 122 КУпАП (перевищення встановлених обмежень швидкості руху). За це порушення йому загрожує штраф 340 грн.

Додамо, що санкція статті за грабіж передбачає від чотирьох до восьми років ув'язнення.