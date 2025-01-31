Аварія сталась 31 січня на автодорозі у селі Забороль Луцького району

У п’ятницю, 31 січня, поблизу Луцька сталась смертельна ДТП за участі легковика та мікроавтобуса. Унаслідок зіткнення 27-річний пасажир загинув на місці, ще одну людину з травмами госпіталізували.

Як повідомила поліція Волині, аварія сталась 31 січня на автодорозі у селі Забороль Луцького району. У ДТП потрапили автомобілі Seat та Volkswagen T4. Відомо, що 27-річниий пасажир легковика загинув на місці аварії, а водія із травмами доставили у лікарню.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини ДТП. На місці працює слідчо-оперативна група. Рух на цій ділянці дороги ускладнений. За фактом ДТП відкирють кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ.