ДТП трапилася 30 січня близько 21:00 у селі Скобелка Луцького району

Ввечері четверга, 30 січня, у Луцькому районі Волинської області трапилась смертельна ДТП. У аварії загинув 34-річний водій Audi, ще троє людей з травмами потрапили до лікарні.

Як повідомила поліція Волині, ДТП трапилася 30 січня близько 21:00 у селі Скобелка Луцького району. 34-річний водій Audi, повертаючи ліворуч, не надав перевагу у русі зустрічному автомобілю Škoda та зіткнувся з ним.

Водій Audi помер на місці аварії, 36-річна пасажирка цього ж автомобіля отримала травми та потрапила у лікарню. За кермом автомобіля Škoda перебував 26-річний житель села Марʼянівка, він та 25-річний пасажир також травмовані, їх госпіталізували.

На місці працювали слідчі ГУНП у Волинській області, розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. Триває розслідування.