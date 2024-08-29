ДТП сталася поблизу пішохідного переходу в Луцькому районі

Ввечері 28 серпня в селі Милуші Луцького району легковик збив 55-річного чоловіка, який переходив дорогу у невстановленому місці. Від отриманих травм пішохід загинув на місці події. Про це повідомили у поліції Волинської області.

За даними слідства, аварія сталася близько 22:00 на трасі сполученням Луцьк – Ковель. 21-річний водій автомобіля Mercedes-Benz збив 55-річного лучанина, який переходив дорогу у невстановленому місці. Пішохід від отриманих травм загинув на місці події.

Як уточнили ZAXID.NET у пресслужбі поліції, за результатами огляду водій був тверезий. У нього вилучили транспортний засіб.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.