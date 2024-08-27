Смертельна аварія сталася між селами Старосілля та Годомичі

У понеділок, 26 серпня, між селами Старосілля та Годомичі Луцького району сталася смертельна ДТП, в якій загинули водій та пасажир автомобіля Nissan. Про це повідомили у поліції Волинської області.

За даними слідства, 18-річний водій автомобіля Nissan не впорався з керуванням та в’їхав у придорожнє дерево. Від отриманих травм він і 18-річний пасажир легковика загинули на місці події. Відомо, що один із потерпілих – житель села Тростянець, а інший був із сусіднього села.

Слідчі розпочали кримінальні провадження за ч.3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення ПДР, що призвело до смерті кількох осіб) й наразі з’ясовують усі обставини події.