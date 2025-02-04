Громадський простір облаштують одночасно з капітальним ремонтом вулиці

Біля Львівського онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру, що на вул. Гашека, 2а, облаштують громадський простір. Витрати на розробку документації і роботу профінансує ГО «Жити зараз». Про це повідомляє пресслужба міськради Львова.

Зараз біля львівського онкоцентру ремонтують дорогу і тротуари з урахуванням вимог доступності. Також тут мають впорядкувати рух транспорту. Громадський простіроблаштують в межах капітального ремонту вулиці на невпорядкованій території на вул. Максимовича, 9а, говорить керівник Сихівської районної адміністрації Андрій Зозуля.

З проханням облаштувати простір, де зможуть відпочивати пацієнти, до міськради звернулася ГО «Жити зараз», що і профінансує роботи. Простір буде доступний для всіх інших також.

ГО «Жити зараз» зареєстрована у Львові в 2020 році, її керівницею є Оксана Цебрівська. Організація займається підтримкою дорослих онкопацієнтів.

Сихівська районна адміністрація має укласти тристоронні договори з виконавцями робіт про розробку проєктно-кошторисної документації, проведення експертизи проєкту, виконання робіт з благоустрою території.

Повністю завершити роботи мають в 2025 році. Нагадаємо, що на час робіт кінцеву зупинку міських автобусів №57 тимчасово перенесли на найближчу зупинку громадського транспорту на вул. Стрийській («Максимовича»).