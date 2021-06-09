Червоним позначені межі майбутнього парку

У районі вул. Пилипа Орлика та Миколайчука планують створити новий міський парк загальною площею 3 га. Парк облаштують поряд із міською дитячою лікарнею, лікарнею швидкої допомоги та майбутнім Центром матері і дитини.

Як повідомили у середу, 9 червня, в міському департаменті містобудування, місто звернулося до Держгеокадастру, аби з’ясувати, в чиїй власності перебуває земельна ділянка, на якій планують облаштувати майбутній парк.

«Затвердження меж парку – процедура тривала й дорога, на виготовлення усіх документів потрібно близько року. Перші кроки вже зроблено. Управління земельних ресурсів очікує на відповідь Держгеокадастру щодо правового статусу території. Після цього готуватиме проект ухвали, щоб міські депутати надали дозвіл ЛКП «Зелений Львів» виготовити проект землеустрою», – повідомили у департаменті.

Територія майбутнього парку в межах наявної забудови району позначена зеленим (клікніть для збільшення)

Ініціатором створення нової зеленої зони у Львові стало управління земельних ресурсів ЛМР. Приблизна вартість виготовлення земельної документації для майбутнього парку становить 35 тис. грн.

На площі близько 3 га планують облаштувати громадський простір для мешканців усього мікрорайону. Зокрема у парку прокладуть доріжки, встановлять лавки та освітлення.

Зазначимо, що ж поруч із лікарнями на вул. Пилипа Орлика та Миколайчука розташований великий Замарстиніський парк, у якому триває реконструкція.

Нагадаємо, що новий парк площею 5 га створять і у мікрорайоні Рясне, а також у районі Під Голоском.