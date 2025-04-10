Патрульні вимірюють швидкість з TruCAM на аварійно небезпечних ділянках

З п’ятниці, 11 квітня, патрульні працюватимуть з TruCAM на 25 нових ділянках доріг у різних областях, зокрема, на новому місці біля Львова.

Як повідомили в патрульній поліції України, визначено нову ділянку: М-06-05 – Східний під'їзд до м. Львова, на 3-5 км (поблизу Галицького перехрестя).

«TruCAM застосовуються переважно на тих самих ділянках, де вже встановлені камери автоматичної фіксації порушень. Це дає вищу ефективність контролю за дотриманням швидкісного режиму завдяки поєднанню методів вимірювання», – йдеться в повідомленні патрульної поліції.

Перелік визначених на Львівщині ділянок для роботи патрульних з TruCAM (клікніть на картинку, щоб збільшити)

Зони використання TruCAM визначають на аварійно-небезпечних ділянках та в місцях концентрації ДТП, спричинених перевищенням швидкості. Загалом на Львівщині визначено понад 30 таких ділянок.