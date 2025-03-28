5 квітня відбудеться шостий забіг Kordon Race

5 квітня у Винниках біля Львова відбудеться масштабний забіг із перешкодами для дітей, дорослих, аматорів та професіоналів, у тому числі за участі військових та ветеранів Kordon Race. Учасники можуть обрати відповідний рівень складності, а також вперше в рамках заходу відбудеться трейловий забіг на 11 км мальовничими лісовими стежками. Усі кошти, виручені від забігу, спрямують на створення навчального центру для ветеранів.

Директор департаменту спорту, молоді та туризму Львівської ОВА Роман Хімʼяк розповів, що забіг Kordon Race відбудеться вшосте. Цьогоріч він пройде на території відпочинкового комплексу Emily Resort у Винниках.

«Цей проект має на меті згенерувати певний фінансовий ресурс, який дозволить створити спеціалізований навчально-тренувальний центр на Львівщині, що буде адаптований як для цивільних, так і для ветеранів. Там будуть створені інклюзивні умови. Кошти, отримані у вигляді донатів та реєстраційних внесків, будуть спрямовані на ці видатки», – розповів посадовець.

Організатор Kordon Race, ветеран Державної прикордонної служби Владислав Чечур зазначив, що цього разу забіг з перешкодами буде незвичний, буде окрема траса «трейл», протяжністю 11 км по дуже цікавих краєвидах. Загалом буде представлено сім видів забігів різної складності. Також будуть командні забіги та забіги для ветеранів, окремо для дітей віком від 6 до 16 років.

«Kordon Race – перш за все, забіг сили, забіг вшанування наших побратимів, яких з нами вже немає, а також тих, які отримали важкі поранення, але не втрачають віру в життя і беруть активну участь у спортивних змаганнях», – каже Владислав Чечур.

Фінішер будь-якого забігу отримає символічну медаль, яка буде частиною пазла до серії забігів у 2025 році.

«Передбачені перешкоди невеликої складності, вони сконструйовані так, що кожна людина може їх пройти. Родзинкою будуть водні перешкоди – ями з водою, з болотом, підвішені сітки, тунелі, труби тощо», – зауважив керівник Kordon Race.

Щоб зареєструватися до участі у Kordon Race, потрібно перейти за посиланням у соцмережах або на сайті. Реєстрація триває до 4 квітня. Пройшовши процедуру реєстрації, учасники отримають стартовий номер відповідного забігу, у якому вони братимуть участь. За словами Владислава Чечура, вже зареєструвалися 300 учасників, є ще 100 вільних місць.

Усі кошти від реєстраційних внесків та донати скерують на створення тренувального центру, де ветерани зможуть передавати свій досвід, у тому числі студентам і школярам.