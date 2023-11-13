Внаслідок автопригоди постраждали чотири людини, серед яких дві дитини

У неділю ввечері, 12 листопада, на автодорозі «Тернопіль-Львів», у селі Чижиків Львівського району, трапилася ДТП. Нетверезий водій автомобіля Mercedes виїхав на зустрічну і зіткнувся з двома іншими автомобілями. Внаслідок автопригоди постраждали чотири людини, серед яких дві дитини. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Mercedes Е220, 38-річний львів’янин, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив зіткнення з автомобілем Great Wall Hover, яким керував 58-річний житель Волинської області, та автомобілем Skoda Oktavia під керуванням 37-річного мешканця Золочева.

Внаслідок ДТП водій Skoda Oktavia та його пасажири: п’ятирічний хлопчик, десятирічна дівчинка та 31-річна жінка, усі мешканці Золочева, отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували.

Правоохоронці встановили, що водій Mercedes Е220 керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Його затримали, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усі обставини події.