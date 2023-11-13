Водія Citroen C4 з Тернопільської області та його пасажирок госпіталізували

У неділю, 12 листопада, на автодорозі «Київ-Чоп», поблизу села Підбірці Львівського району, нетверезий водій вантажівки вчинив подвійну ДТП. Внаслідок аварії травмувалися три людини, серед яких однорічна дитина. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій вантажівки Renault Premium, 62-річний житель Закарпатської області, здійснив зіткнення з автомобілем Citroen C4, яким керував 28-річний мешканець Тернопільської області. Після цього легковик відкинуло на зустрічну смугу, де він зіткнувся зі ще одним автомобілем Citroen C4 під керуванням 54-річного львів’янина.

Внаслідок ДТП водій Citroen C4 з Тернопільської області та його пасажирки: однорічна дівчинка та 27-річна жінка, отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували.

Встановлено, що водій вантажівки керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Його затримали, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усі обставини події.