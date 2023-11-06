П'яний водій вчинив потрійну ДТП

Уночі на понеділок, 6 листопада, п’яний водій Renault Megane вчинив потрійну ДТП з припаркованими автомобілями на вул. Стефаника в центрі Львова.

Як розповіли в патрульній поліції Львівщини, 27-річний водій автомобіля Renault Megane не впорався з керуванням та здійснив наїзд на припарковану автівку Audi Q7, яка за інертним рухом в’їхала в авто попереду Suzuki Vitara.

Спілкуючись з винуватцем ДТП, поліцейські виявили у нього очевидні ознаки сп’яніння. Під час перевірки прилад «Драгер» показав позитивний результат – 1,28 проміле.

П'яна ДТП на вул. Стефаника (фото поліції)

На винуватця аварії патрульні склали протокол за керування у нетверезому стані (ч. 1 ст. 130 КУпАП). До слова, за минулі вихідні патрульні склали 26 протоколів на водіїв за керування напідпитку.