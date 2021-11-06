Біля Львова у потрійній ДТП загинули двоє людей
Аварія трапилася у селі Ямпіль Мурованської ОТГ
Суспільство — Анна Журба, 0 0
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Увечері 5 листопада у селі Ямпіль Мурованської ОТГ зіткнулися три автомобілі, внаслідок чого водій та пасажир одного з них загинули на місці аварії.
Як повідомив зранку 6 листопада департамент з питань цивільного захисту ЛОДА, ДТП трапилася приблизно о 18:50. 26-річний водій «ВАЗ 2109», мешканець села Ременів, виїхав на зустрічну смугу, де спочатку зіткнувся з Volkswagen Passat, а потім – з автомобілем Opel Omega.
Внаслідок ДТП водій та пасажир «ВАЗ 2109», 37-річний мешканець с. Ременів, від отриманих травм загинули на місці події. Обставини аварії встановлює поліція.
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