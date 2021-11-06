Увечері 5 листопада у селі Ямпіль Мурованської ОТГ зіткнулися три автомобілі, внаслідок чого водій та пасажир одного з них загинули на місці аварії.

Як повідомив зранку 6 листопада департамент з питань цивільного захисту ЛОДА, ДТП трапилася приблизно о 18:50. 26-річний водій «ВАЗ 2109», мешканець села Ременів, виїхав на зустрічну смугу, де спочатку зіткнувся з Volkswagen Passat, а потім – з автомобілем Opel Omega.

Внаслідок ДТП водій та пасажир «ВАЗ 2109», 37-річний мешканець с. Ременів, від отриманих травм загинули на місці події. Обставини аварії встановлює поліція.