18 моряків, які є громадянами України, вивезли до тимчасово окупованого Донецька

На території Маріупольського морського торгівельного порту російські військові взяли в заручники екіпаж суховантажу Blue Star-1, який йшов під прапором Ліберії. 18 моряків, які є громадянами України, вивезли до тимчасово окупованого Донецька. Про це у вівторок, 12 квітня, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«Суховантаж зайшов у порт Маріуполя наприкінці лютого та був заблокований російськими окупантами. Зв’язок із екіпажом було втрачено 25 березня 2022 року. Відомо, що через брак продовольства екіпаж був вимушений перейти на дворазове харчування», – повідомила Денісова.

За її словами, за попередньою інформацією, у полоні російських окупантів можуть перебувати близько 200 членів екіпажів кількох суден, які були заблоковані в порту Маріуполя.

Також вона наголосила, що такими діями РФ порушує право на життя і на свободу, особисту недоторканість, гарантовані статтями 3 та 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та право на свободу пересування, гарантовано статтею 2 Протоколу №4 до Конвенції.

«Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти порушення РФ прав людини в Україні», – закликала Денісова.

Нагадаємо, напередодні біля Маріуполя росіяни також захопили у полон моряків вантажного судна SMARTA і вивезли їх у невідомому напрямку. Також раніше російські окупаційні війська в Маріупольському торговельному порту обстріляли криголам «Капітан Бєлоусов».