Попередня причина ДТП - обгін авто

В Тернополі на вул. Руській біля Тернопільського озера сталася ДТП з чотирма постраждалими. Наразі водій та троє пасажирів перебувають у важкому стані. За даними поліції, попередня причина аварії – це обгін одного авто іншим.

Дорожньо-транспортна пригода сталася приблизно о 22:30 22 вересня на дорозі на Дамбі ставу. Автомобіль на швидкості виїхав з шляху та зіткнувся з деревом на узбіччі. Про це повідомили на Telegram-каналі «Ху**вий Тернопіль». На місце події очевидці викликали швидку медичну допомогу та поліцейських.

В поліції Тернопільщини зазначили ZAXID.NET, що попередньо зіткнулися два автомобілі Toyota та Alfa Romeo. Попередня причина – порушення правил обгону на дорозі.

«Водій одного з авто обганяв інше, зачепив, водії не впоралися з керуванням. Машина виїхала на узбіччя і врізалася в дерево», – повідомив речник поліції Тернопільщини Сергій Крета.

Трьох людей з автомобіля Toyota з місця події забрала бригада швидкої допомоги. Це 18-річний водій, пасажир та пасажирка. Травми також отримав водій з іншого авто. Наразі усі перебувають у медичних закладах.

За фактом ДТП правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, під яких травмувалося двоє і більше людей). У водіїв також відібрали зразки крові на встановлення алкогольного та наркотичного сп’яніння.