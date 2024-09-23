ДТП сталася на вул. Симоненка біля церкви

У Тернополі водійка на пішохідному переході на смерть збила дитину на велосипеді. 13-річного хлопця у важкому стані шпиталізували в Тернопільську обласну дитячу лікарню, де він помер. ДТП сталася на вул. Симоненка біля церкви святого Петра.

Аварія в Тернополі сталася вранці близько 9:00. Очевидці ДТП на місце події викликали швидку медичну допомогу та поліцейських. За повідомленнями пресслужби поліції Тернополя, водійка автомобіля Volkswagen Tiguan не встигла вчасно загальмувати та здійснила наїзд на велосипедиста.

«За попередніми даними, неповнолітній потерпілий переїжджав нерегульований пішохідний перехід на велосипеді. У цей момент водійка Volkswagen Tiguan проїжджала дорогу, жінка не встигла вчасно загальмувати та скоїла наїзд на 13-річного велосипедиста», – повідомили в поліції Тернопільщини в понеділок, 23 вересня.

Хлопця бригада екстреної медичної допомоги доправила до лікарні. Через годину в поліції повідомили, що він помер в реанімації.

Правоохоронці у водійки взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. За фактом ДТП відкрили провадження відповідно до ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права керувати авто на строк до трьох років або без такого.