Смертельна аварія в селищі Ратне сталася 23 травня 2024 року

Ратнівський районний суд виніс вирок 26-річному Дмитру Аврамуку за вчинення смертельної ДТП. Обвинувачений на автомобілі Volkswagen Vento збив 7-річного хлопчика, який перебігав дорогу поза пішохідним переходом. Дитина від отриманих травм померла у реанімації. За скоєне водію призначили три роки іспитового терміну.

Як йдеться у вироку від 11 вересня, аварія на вулиці Центральній в селищі Ратне Ковельського району сталася 23 травня 2024 року. Близько 18:00 водій Volkswagen Vento збив 7-річного хлопчика, який раптово вибіг на проїзну частину. Потерпілого госпіталізували, втім від отриманих травм він помер у реанімації.

Дмитро Аврамук свою вину визнав і розповів, що у день аварії їхав зі швидкістю близько 70 км/год. За словами чоловіка, у зустрічному напрямку рухався мікроавтобус, який обʼїжджав припаркований автомобіль, й саме тоді на дорогу раптово вибігла дитина. Дмитро Аврамук стверджував, що намагався уникнути зіткнення й застосував екстрене гальмування, проте хлопчик ударився об передній бік його легковика, упав на капот і відлетів на декілька метрів попереду. Після цього він зупинився, взяв дитину на руки й завіз її у лікарню. У скоєному розкаявся, висловив жаль з приводу вчиненого, зазначив, що оплатив лікування дитини, особисто був донором крові для хлопчика, відшкодував витрати на поховання й продовжує допомагати сімʼї.

Матір загиблого хлопчика просила не позбавляти обвинуваченого волі.

Суддя Оксана Свистун визнала Дмитра Аврамука винним за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого), однак звільнила від основного покарання й призначила три роки іспитового терміну. Крім того, обвинувачений зобовʼязаний сплатити 14 388 грн за залучення експертів. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.