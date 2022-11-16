У парковій зоні на вул. Коновальця у Львові біля кінцевої зупинки трамвая №2 демонтували альтанки та літні майданчики кафе, яке працювало без дозволів. Місто судилося з його власниками понад 10 років, демонтаж відбувся за рішенням суду.

«У 2010 році підприємиця уклала договір на оренду міської земельної ділянки на два роки для розміщення там МАФ. Втім, у 2012 році після завершення договору не продовжила терміну його дії. А натомість через суд отримала право власності на споруди загальною площею 250 м2. Також рішенням того ж суду було неправомірно присвоєно поштову адресу цим об’єктам», – повідомили у прес-службі ЛМР.

Кафе до демонтажу (фото Львівської міськради)

Франківська адміністрація це рішення суду оскаржила. У 2013 році апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції. А вже Господарський суд Львівської області у 2017 році зобов’язав підприємицю демонтувати дерев’яні павільйони та літні майданчики у парковій зоні на вул. Коновальця – Житомирській.

Після всіх судових процесів і попереджень власників об’єкти від’єднали від комунікацій та почали демонтаж.

фото Романа Балука