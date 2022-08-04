Кіоски займали частину хідника і заважали капітальному ремонту тротуару, який незабаром мають розпочати

З початку вулиці Городоцької у четвер, 4 серпня, демонтували два незаконні кіоски, повідомила прес-служба місьої ради. МАФи, у яких торгували шаурмою, були встановленні самовільно і заважали капітальному ремонту хідників.

«Торговельні точки з шаурмою та кавою були розміщені просто посеред хідника та заважали капітальному ремонту тротуару. Але був ще один серйозний нюанс – ці кіоски не мали ні централізованого водопостачання, ні водовідведення, тож говорити про дотримання елементарних санітарних норм у цьому випадку годі», – наголосили у департаменті містобудування.

Раніше ці кіоски потрапили у список небезпечних фастфудів Львова (фото ЛМР)

Як повідомляє міська прес-служба, раніше саме ці дві торговельні точки потрапили до переліку небезпечних вуличних фастфудів Львова, який складали районні адміністрації.

Демонтувати кіоски вирішив виконком. До слова, на місці залишився ше один кіоск, але власник пообіцяв до 20 серпня розібрати споруду самотужки.