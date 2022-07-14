6-річна дівчинка вибігла на дорогу і потрапила під автомобіль

У середу, 13 липня, у селі Гійче на Жовківщині 57-річний водій Honda збив шестирічну дівчинку, яка вибігла на дорогу.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 19:00 вечора у селі Гійче Львівського району, що за 14 км від міста Рава-Руська. 57-річний львів’янин на автомобілі Honda скоїв наїзд на шестирічну дівчинку, місцеву мешканку, яка вибігла на проїжджу частину. Унаслідок наїзду дитина отримала тілесні ушкодження, зокрема, перелом ноги, та була доставлена у лікарню.

За фактом аварії поліцейські відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк.

Правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.