5 грудня 2020 року дівчина перебігала дорогу поза переходом на вул. Дорошенка неподалік будинку №15

Галицький районний суд Львова визнав винною у порушенні ПДР студентку, яка, перебігаючи дорогу у центрі міста, потрапила у ДТП. Дівчину зобов’язали заплатити 340 грн штрафу, а також 454 грн судового збору.

Як вказано у постанові суду, аварія трапилась 5 грудня 2020 року приблизно об 11:00. Єлизавета А. перебігала дорогу поза пішохідним переходом на вул. Дорошенка неподалік будинку №15 та спричинила ДТП – її збила маршрутка «Еталон». Вік потерпілої у постанові суду не вказаний, однак зазначено, що Єлизавета А. є студенткою. Унаслідок ДТП дівчина отримала тілесні ушкодження, однак у постанові не вказано, які саме.

Дослідивши матеріали справи, суддя Христина Мисько визнала Єлизавету А. винною у порушенні правил дорожнього руху та оштрафувала на 340 грн, її також зобов’язали сплатити 454 грн судового збору.

Дівчина не прийшла на судове засідання, однак може оскаржити постанову у апеляційному суді.