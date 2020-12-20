Постраждалого без свідомості госпіталізували до лікарні швидкої допомоги

У суботу вночі, 19 грудня, у Львові на перегоні «Львів-Підзамче» на колії знайшли травмованого чоловіка без свідомості. Його особу наразі встановлють.

У департаменті цивільного захисту ЛОДА повідомили, що інцидент трапився на перегоні «Львів-Підзамче». Там близько опівночі знайшли на колії травмованого чоловіка без свідомості.

Постраждалого госпіталізували у лікарню швидкої допомоги Львова. Його особу та обставини трагедії зараз встановлюють правоохоронці.