На цій дорозі наноситимуть розмітку

Біля Теребовлі на день повністю перекриють рух через тимчасовий міст на міжнародній трасі Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече. На цій дорозі 23 жовтня наноситимуть розмітку. Тому рух транспорту пустять в обхід. Для об’їзду дорожники запропонували два маршрути.

23 жовтня тимчасову переправу біля реконструйованого мосту у місті Теребовля закриють для усіх видів транспорту, повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Тернопільській області в понеділок, 21 жовтня.

«Працівники спеціалізованих фірм наноситимуть розмітку на підходах до мосту через річку Гнізна на трасі М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече. Роботи проводитимуть в рамках реконструкції споруди», – йдеться в повідомленні.

Через дорожні роботи тимчасова переправа для легкового транспорту не буде функціонувати з 8:00 до 22:00 23 жовтня.

Об'їхати можна буде двома шляхами

Об’їхати реконструйований міст на трасі М-19 можна 2 шляхами:

Транспортні засоби вагою до 15 тонн та навантаженням на вісь до 6 тонн:

повертають з траси М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече у селищі Дружба на дорогу Н-18 Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль;

з’їжджають з дороги Н-18 на Р-87 Галич – Підгайці – Сатанів біля села Дарахів;

рухаються дорогою Р-87 до перетину з М-19 у місті Теребовля.

Транспортні засоби вагою понад 15 тонн:

повертають з траси М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече у селищі Дружба на дорогу Н-18 Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль;

з’їжджають з дороги Н-18 на Т-20-01 Бучач – Чортків – Скала-Подільська поблизу міста Бучач;

повертають на трасу М-19 на об’їзній міста Чортків, а звідти – до міста Теребовля.

Рух для пішоходів через міст перекривати не будуть. Додамо, що в червні тимчасову переправу біля Теребовлі вже перекривали повністю на два дні.