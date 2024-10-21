Біля Теребовлі на день повністю перекриють рух через тимчасовий міст на міжнародній трасі
Рух через тимчасову переправу перекриють 23 жовтня
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Біля Теребовлі на день повністю перекриють рух через тимчасовий міст на міжнародній трасі Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече. На цій дорозі 23 жовтня наноситимуть розмітку. Тому рух транспорту пустять в обхід. Для об’їзду дорожники запропонували два маршрути.
23 жовтня тимчасову переправу біля реконструйованого мосту у місті Теребовля закриють для усіх видів транспорту, повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Тернопільській області в понеділок, 21 жовтня.
«Працівники спеціалізованих фірм наноситимуть розмітку на підходах до мосту через річку Гнізна на трасі М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече. Роботи проводитимуть в рамках реконструкції споруди», – йдеться в повідомленні.
Через дорожні роботи тимчасова переправа для легкового транспорту не буде функціонувати з 8:00 до 22:00 23 жовтня.
Об'їхати можна буде двома шляхами
Об’їхати реконструйований міст на трасі М-19 можна 2 шляхами:
Транспортні засоби вагою до 15 тонн та навантаженням на вісь до 6 тонн:
- повертають з траси М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече у селищі Дружба на дорогу Н-18 Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль;
- з’їжджають з дороги Н-18 на Р-87 Галич – Підгайці – Сатанів біля села Дарахів;
- рухаються дорогою Р-87 до перетину з М-19 у місті Теребовля.
Транспортні засоби вагою понад 15 тонн:
- повертають з траси М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече у селищі Дружба на дорогу Н-18 Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль;
- з’їжджають з дороги Н-18 на Т-20-01 Бучач – Чортків – Скала-Подільська поблизу міста Бучач;
- повертають на трасу М-19 на об’їзній міста Чортків, а звідти – до міста Теребовля.
Рух для пішоходів через міст перекривати не будуть. Додамо, що в червні тимчасову переправу біля Теребовлі вже перекривали повністю на два дні.