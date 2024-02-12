Один з водіїв втік з місця ДТП, одна поліція його розшукала

У масштабній аварії біля Тернополя під час зіткнення трьох автівок загинув пасажир, ще семеро людей отримали травми різного ступеня важкості. Серед постраждалих – троє дітей. Один з водіїв, який, ймовірно, спричинив аварію, втік з місця ДТП, однак поліція його вже розшукала. Ним виявився житель села Смиківці, який позбавлений водійських прав і неодноразово їздив напідпитку.

ДТП сталася на автодорозі М-30 Стрий – Ізварине на виїзді з Тернополя близько обіду 11 лютого. Зіткнулися автомобілі Renault і BMW. Удар був такої сили, що автомобілі практично розтрощило. Очевидці викликали рятувальників, адже самотужки витягнути людей з машин не вдалося. На місце прибули поліцейські та кілька бригад швидкої допомоги.

«Внаслідок аварії на місці події загинув пасажир Renault, жінка-водій з цього ж авто отримала травми. Також тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості отримали шестеро осіб з автівки BMW 525, серед них – троє дітей, віком 8, 15 років та немовля», – повідомили в поліції Тернопільщини в понеділок, 12 лютого.

Пасажирів та водія довелося рятувальникам витягувати з автомобіля BMW за допомогою спецобладнання. Людей одразу передали медикам. За свідченням очевидців до аварії причетний ще третій водій. Він їхав на білому BMW і після зіткнення одразу втік з місця ДТП.

Правоохоронці просять відгукнутися усіх очевидців цієї ДТП

Винуватець ДТП – водій автомобіля марки BMW-220D втік з місця події. Оперативники карного розшуку спільно зі слідчими та Управління патрульної поліції розшукали втікача-порушника. Це – житель села Смиківці 1976 року народження.

«У його помешканні згідно з ухвалою Тернопільського міськрайонного суду слідчі провели обшук. Авто вилучили. Водій від проходження тесту на вміст алкоголю відмовився. Чоловіка затримали», – повідомили в поліції згодом.

Як з’ясувалося, житель Тернопільського району позбавлений водійських прав. Затриманого уже двічі зупиняли патрульні за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. За фактом смертельної аварії правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті людини).