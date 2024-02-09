Аварія сталася в селі Миролюбне Хмельницького району

На Хмельниччині в ДТП загинув 38-річний чоловік. На нього автомобілем наїхав 19-річний водій, житель села Ілляшівка. Поліції кермувальник заявив, що загиблого не помітив, адже він увечері просто лежав на проїжджій частині дороги.

Смертельна аварія сталася 8 лютого близько 18:30 години в селі Миролюбне Хмельницького району. Автомобіль Volkswagen Golf наїхав на чоловіка, який перебував на дорозі. На місце ДТП очевидці викликали поліцію та бригаду швидкої медичної допомоги. Правоохоронці встановили, що на чоловіка наїхав 19-річний житель сусіднього села.



«19-річний житель с. Ілляшівка, керуючи автомобілем Volkswagen Golf, наїхав на 38-річного місцевого жителя, який, за попередньою інформацією, лежав на проїжджій частині дороги. Від отриманих травм останній загинув на місці події», – повідомили в поліції Хмельниччини в п’ятницю, 9 лютого.

За фактом ДТП слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). Наразі встановлюють усі обставини події. У водія також відібрали зразки на встановлення алкоголю в крові.