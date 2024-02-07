Хто саме винен в аварії – з'ясовуватиме поліція

В Чернівцях водій позашляховика зіткнувся з неповнолітнім кермувальником електросамоката. Аварія сталася на проспекті Незалежності неподалік центру. Медики бригади швидкої допомоги госпіталізували 13-річного хлопця в лікарню, його стан оцінюють як середньої важкості.

Увечері 6 лютого на спецлінію «102» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілим, яка трапилася на проспекті Незалежності в обласному центрі. Для з’ясування обставин на місце аварії виїхала слідчо-оперативна група Чернівецького управління поліції. Поліцейські встановили, що зіткнулися автомобіль Toyota та електросамокат.

« Попередньо правоохоронці встановили, що 52-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Toyota, зіткнувся з електричним самокатом, яким керував 13-річний чернівчанин», – повідомили в поліції Буковини в середу, 7 лютого.

Перехожі викликали швидку допомогу, яка госпіталізувала хлопця, Хто саме спричинив ДТП - з'ясовує поліція

У результаті ДТП хлопець отримав травми. На місце події викликали бригаду швидкої допомоги, медики госпіталізували потерпілого до лікарні для надання необхідної допомоги. За фактом ДТП слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). У водія позашляховика також відібрали зразки для встановлення алкоголю в крові. Наразі поліція встановлю, хто саме спричинив аварію.