Шевченківський районний суд Львова визнав винним у нетверезій їзді Романа Миджина, який під час комендантської години їздив п’яним на електросамокаті. Суд призначив йому 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у грудні 2023 року, випадок трапився вночі 30 жовтня. Приблизно о 03:40 Роман Миджин керував прокатним електросамокатом на вул. Хімічній (бічна проспекту Чорновола біля «Ашану») у стані алкогольного сп’яніння (у нього був різкий запах алкоголю, порушення мови та координації рухів). Чоловіка зупинила поліція, він пройшов перевірку на алкотестері, яка показала – 1,14 проміле, що у понад 5 разів перевищує допустиму норму.

На водія електросамоката поліція склала адмінпротокол про нетверезу їзду (ч.1 ст.130 КУпАП), що передбачає таке ж покарання, як для нетверезих водіїв авто – 17 тис. грн штрафу та річна заборона керувати транспортними засобами. На розгляд справи у суді Роман Миджин не прийшов.

Справу розглянув суддя Павло Едер, який дослідив усі матеріали справи та визнав чоловіка винним у нетверезій їзді. Йому призначили 17 тис. грн штрафу без позбавлення водійських прав, оскільки Роман Миджин не має посвідчення водія. На постанову ще може бути подана апеляція.