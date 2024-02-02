Зіткнулись вантажівка DAF та мікроавтобус Mercedes-Benz Vito

На Рівненщині четверо людей загинули внаслідок ДТП. Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, аварія сталась близько 10:00 у п’ятницю, 2 лютого, поблизу села Михалин Березнівської громади (орієнтовно за 15 км від Березного).

«На заокругленій ділянці дороги водій автомобіля Mercedes-Benz Vito, 50-річний житель села Вітковичі, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із вантажівкою DAF під керуванням 30-річного жителя Клесова», – повідомляють правоохоронці.

Унаслідок ДТП на місці події загинули водій мікроавтобуса та дві пасажирки: 47-річна жителька села Вітковичі та 43-річна жителька села Богуші. Крім того, із тяжкими травмами госпіталізували іще двох пасажирів: 37-річну жительку села Богуші та її 44-річного односельця. Чоловік, попри надану медиками допомогу, помер у лікарні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть декількох осіб). Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років тюрми.