Аварія сталась ввечері на вулиці Чорновола у Рівному

У Рівному п’яний водій Skoda Favorit на смерть збив 63-річну пішохідку. Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, аварія сталась близько 21:00 у четвер, 1 лютого, на вулиці Чорновола у Рівному.

«59-річний рівнянин, водій легковика Skoda Favorit, допустив наїзд на пішохідку, яка перетинала проїзну частину у невстановленому місці. Від отриманих травм 63-річна жителька обласного центру загинула», – йдеться у повідомленні.

Водій пройшов огляд на стан алкогольного сп’яніння, який показав 2,22 проміле. Це в 11 разів перевищує допустиму для водіїв норму в 0,2 проміле.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 286-1 ККУ (п’яне водіння, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років тюрми.