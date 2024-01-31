Чоловік за кермом Volvo в'їхав у глибоку яму і пошкодив легковик

На Рівненщині водій відсудив у Служби відновлення та розвитку інфраструктури Рівненщини 31,2 тис. грн компенсації за пошкоджений автомобіль. Чоловік довів у суді, що легковик зазнав пошкоджень через те, що в’їхав у глибоку неогорожену яму на трасі.

Як йдеться у рішенні Радивилівського райсуду, позов подав водій Volvo V50, який 7 квітня 2022 року на трасі Київ – Чоп наїхав на вибоїну довжиною 5 метрів та глибиною 10 см. Суд визнав чоловіка невинуватим у цій ДТП. Згодом водій подав цивільний позов до Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Рівненській області, яка є балансоутримувачем цієї ділянки дороги. Чоловік вимагав повернути йому 31,2 тис. грн на ремонт авто та сплатити 15 тис. грн моральної компенсації.

Суддя Валентина Троцюк, дослідивши матеріали справи, вирішила частково задовольнити позов. Вона зобов’язала Службу відновлення та розвитку інфраструктури сплатити 31,2 тис. грн, 4 тис. грн за експертизу авто та 5 тис. грн судових витрат. Моральної компенсації установа платити не буде, бо у суді водій не довів, що через інцидент зазнав моральної шкоди.

Зауважимо, що рішення поки неостаточне, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.