Внаслідок падіння льоду автомобіль зазнав пошкодженб на 73 тис. грн

Хмельницький суд зобов’язав ОСББ заплатити 100 тис. грн компенсації чоловікові, на автомобіль якого з даху будинку впала брила льоду. У суді чоловік довів, що ремонт легковика має оплатити ОСББ, адже воно є балансоутримувачем будинку та відповідає за його благоустрій.

Як повідомила прес-служба Хмельницького апеляційного суду, позов подав власник автомобіля Ford Focus. Пояснив, що торік у листопаді він припаркував авто у дворі будинку, де наразі мешкає та зареєстрований як внутрішньо переміщена особа. Уночі з даху багатоповерхівки на його автомобіль упала брила снігу та льоду. Сума збитків, за висновками експертів, склала 73,1 тис. грн.

Відповідальним за благоустрій будинку є ОСББ «Глорія-2016». Відтак чоловік подав позов щодо ОСББ з вимогою сплатити йому завдані збитки.

Хмельницький міськрайонний суд задовольнив вимоги: постановив стягнути з ОСББ 73,1 тис. грн гривень матеріальної шкоди, 17 тис. грн за проведення експертиз і ще 10 тис. грн на правничу допомогу. ОСББ подало апеляцію, вимагаючи скасувати рішення та звинувачуючи позивача у незаконному паркуванні. Однак, апеляційний суд відхилив скаргу.

«Утримання та благоустрій прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку, належних до нього будівель, споруд проводить балансоутримувач цього будинку [...] І громадяни мають право звертатися до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної їхньому майну чи здоров`ю унаслідок дій чи бездіяльності балансоутримувачів об`єктів благоустрою», – йдеться у рішенні.

Суд залишив рішення першої інстанції без змін, наразі воно набрало законної сили.