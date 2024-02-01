Аварія сталась на трасі Київ – Чоп неподалік міста Корець

Неподалік міста Корець на Рівненщині 30-річний водій вантажівки переїхав 43-річного чоловіка, який лежав на проїзній частині. Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, аварія сталась близько 20:00 у середу, 31 січня, неподалік міста Корець.

«Слідчі встановили, що 30-річний водій вантажного автомобіля MAN, житель Луцька, допустив наїзд пішохода, який лежав на проїзній частині. Поліцейські встановили особу загиблого, ним виявився 43-річний житель Дніпра», – йдеться у повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років тюрми.

️Тіло загиблого відправили на судово-медичну експертизу, яка встановить остаточну причину смерті.