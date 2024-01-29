Mercedes Benz GL, до якого були прикріплені надувні санки

На Хмельниччині внаслідок катання на надувних санках, які буксирував позашляховик, загинув 36-річний чоловік. Під час різкого маневру авто чоловік випав і вдарився об паркан, отримавши несумісні з життям травми. Встановлено, що його товариш, який був за кермом, перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, аварія сталась опівночі у неділю, 28 січня, у селі Дем’янківці Дунаєвецької громади.

«33-річний житель Дунаєвець, керуючи автомобілем Mercedes Benz GL, буксирував надувні санки, на яких перебував місцевий житель. Під час руху водій почав маневрувати, і 36-річний чоловік випав із санок, вдарився об металеву огорожу, внаслідок чого сильно травмувався. Потерпілого госпіталізували до Дунаєвецької багатопрофільної лікарні, де від отриманих травм він помер», – повідомляють правоохоронці.

Водія доправили у лікарню, де встановили, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння. Тож чоловіка затримали. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 ККУ (п’яне водіння, що спричинило смерть).

У разі доведення вини водієві загрожує від п’яти до десяти років тюрми.