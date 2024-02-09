Загибла в ДТП йшла краєм дороги у селі Дулово Тячівського району

Смертельна ДТП сталася в обід 8 лютого у селі Дулово Тячівського району. 26-річна жителька Чумальова на Toyota Land Cruiser збила 62-річну місцеву жительку. Від отриманих травм жінка-пішохід померла на місці аварії.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 9 лютого, загибла в ДТП йшла краєм дороги.

Жінка за кермом була твереза

«На місці з’ясувалося, що 26-річна жителька села Чумальово Тячівського району, на автомобілі Toyota Land Cruiser допустила наїзд на 62-річну місцеву жительку. Жінка-пішохід рухалася правим краєм проїжджої частини в попутному з авто напрямку. Від отриманих внаслідок ДТП травм потерпіла померла на місці аварії», – інформують у поліції.

Водійка за кермом була твереза. Її затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілої відкрито кримінальну справу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.