Паркувальний майданчик розміщений на колишній так званій лівій частині ринку

У Луцьку на вулиці Глушець запрацює нова платна комунальна парковка. Вона розміщена на території, де раніше була ліва частина центрального ринку. Вартість паркування становитиме 10 гривень за годину.

Як повідомляє прес-служба Луцької міськради, парковка запрацює з четверга, 12 травня. Паркувальний майданчик розміщений на вулиці Глушець, 1. Це територія, де раніше була так звана ліва частина центрального ринку, звідки підприємці виселились влітку 2020 року.

За одну годину паркування потрібно буде заплатити 10 грн. Це стандартна вартість для всіх комунальних паркувальних майданчиків Луцька, яку міськвиконком встановив у липні 2021 року. Парковка працюватиме з 07:00 до 16:00 щодня, окрім понеділка.

Оплатити послугу можна буде через платіжний термінал, встановлений на місці, або ж за допомогою мобільного додатку «SmartLutsk», який запустили у грудні минулого року. Контролюватиме оплату послуг департамент муніципальної варти.

Згідно з даними у додатку, наразі у місті функціонують чотири платні комунальні парковки: на вулиці Кривий Вал, Карпенка-Карого, Кравчука та на Глушець. Також у вересні виконком прийняв рішення про відкриття трьох парковок в центрі міста: біля драмтеатру, Свято-Троїцького собору та на вулиці Коперника.