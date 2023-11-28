Вартість паркування становитиме 5 грн за годину

У Львові неподалік від центру міста облаштували платний паркувальний майданчик на 26 місць, три з яких – для людей з інвалідністю. Він розташований на відтинку вул. Замарстинівської від вул. Гайдамацької до вул. Торф’яної. Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

У конкурсі на оператора парковки перемогло ЛКП «Львівавтодор». Майданчик запрацює у п’ятницю, 1 грудня. Оскільки майданчик розташований у четвертій зоні паркування, тариф на паркування тут становитиме 5 грн за годину.

Найближчі термінали EasyPay для оплати готівкою розташовані на вул. Замарстинівській, 43 (супермаркет «Рукавичка») та Замарстинівській, 79 (у приміщенні протезно-ортопедичного центру). Також можлива безготівкова оплата через QR-код.

Для мешканців будинків, прилеглих до паркувального майданчика, передбачені пільгові абонементи на паркування.