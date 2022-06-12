Біля управління поліції окупованого Мелітополя пролунав вибух
Внаслідок вибуху в Мелітополі постраждали двоє людей
В окупованому росіянами Мелітополі Запорізької області в неділю, 12 червня, пролунав вибух, внаслідок чого є постраждалі, повідомив місцевий сайт «РІА Мелітополь».
Вибух пролунав на вулиці Героїв України близько 17:45, його чули жителі в різних районах міста.
Спершу повідомлялося про те, що в районі управління поліції вибухнув автомобіль, але окупанти заявили, що спрацював вибуховий пристрій, залишений у сміттєвій урні.
Окупанти також повідомили, що внаслідок вибуху постраждали двоє людей – чоловік і дівчина, а в управлінні поліції вибуховою хвилею вибило вікна. Після вибуху росіяни почали обшукувати людей.
«Ріа-Мелітополь» зазначає, що окупанти анонсували вибухи в Мелітополі на День Росії, який відзначають 12 червня, щоб звинуватити в них Україну. Тому не виключено, що цей вибух був спланованою провокацією росіян.
Також зазначається, що попри вибух загарбники продовжують запрошувати мелітопольців на концерт російських виконавців з нагоди Дня Росії.
Додамо, що рано-вранці 12 червня три потужні вибухи пролунали в окупованому Бердянську. Тамтешні окупанти заявили, що його причиною стало «коротке замикання».
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