Росіяни, ймовірно, влаштували провокацію з вибухом у Мелітополі

В окупованому росіянами Мелітополі Запорізької області в неділю, 12 червня, пролунав вибух, внаслідок чого є постраждалі, повідомив місцевий сайт «РІА Мелітополь».

Вибух пролунав на вулиці Героїв України близько 17:45, його чули жителі в різних районах міста.

Спершу повідомлялося про те, що в районі управління поліції вибухнув автомобіль, але окупанти заявили, що спрацював вибуховий пристрій, залишений у сміттєвій урні.

Окупанти також повідомили, що внаслідок вибуху постраждали двоє людей – чоловік і дівчина, а в управлінні поліції вибуховою хвилею вибило вікна. Після вибуху росіяни почали обшукувати людей.

«Ріа-Мелітополь» зазначає, що окупанти анонсували вибухи в Мелітополі на День Росії, який відзначають 12 червня, щоб звинуватити в них Україну. Тому не виключено, що цей вибух був спланованою провокацією росіян.

Також зазначається, що попри вибух загарбники продовжують запрошувати мелітопольців на концерт російських виконавців з нагоди Дня Росії.

Додамо, що рано-вранці 12 червня три потужні вибухи пролунали в окупованому Бердянську. Тамтешні окупанти заявили, що його причиною стало «коротке замикання».