Новий сквер облаштують біля військово-медичного клінічного центру Західного регіону

Біля військово-медичного клінічного центру Західного регіону облаштують громадський простір. Новий сквер за грант від GIZ облаштує ГО «Громадська ініціатива “Допоможемо Разом”». Відповідне рішення затвердив виконавчий комітет Львівської міськради на засіданні 20 серпня.

Йдеться про створення нового скверу в межах вулиць Севастопольської та Чернігівської. Як пояснив під час засідання виконкому керівник управління архітектури Львівської міської ради Роман Крушельницький, львівська ГО «Громадська ініціатива “Допоможемо Разом”» виграда грант від німецького товариства міжнародного спіробітництва GIZ і за ці кошти облаштує доступний та інклюзивний еко-простір для інтеграції та комунікацї мешканців району, переселенців та пацієнтів госпіталю.

Виконати всі роботи планують до жовтня 2024 року. Замовником робіт обрали Личаківську райадміністрацію.

Нагадаємо, що один зі скверів Львова мають назвати на честь сотенного УПА Мирослава Симчича. Який саме це буде сквер іще визначають.