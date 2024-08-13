Скандальний магазин на просп. Червоної Калини, 9 виріс із літнього майданчика кафе «Тераса»

Львівський окружний адміністративний суд відмовився скасувати дозвіл ДАБК на розбудову літньої тераси в торговий центр у Сквері Гідності на Сихові. Суд встановив, що у власника ще не закінчився термін, в межах якого він може усунути порушення із припису ДАБК.

Йдеться про двоповерховий магазин на просп. Червоної Калини, 109, який у 2014 році власники перебудували з невеликого літнього майданчика кафе «Тераса». Того ж року у ФОПа Володимира Кульчицького, який є власником кафе, закінчився дозвіл на розміщення літнього майданчика, однак він продовжував працювати незаконно. Сихівська райадміністрація через суд зобов’язала підприємців демонтувати майданчик. Навесні підприємець знову отримав від мерії дозвіл на монтаж літнього майданчика попри рішення суду.

Крім цього, ще у 2013 році підприємець отримав від міської ради містобудівні умови та обмеження на будівництво торгового комплексу зі знесенням будівлі кафе, а у 2014 році виконком ці містобудівні умови скасував. У 2020 році мерія не продовжила договір оренди ділянки площею 0,06 га під кафе на наступні 10 років. Однак і рішення про не продовження договору оренди, і рішення виконкому про скасування містобудівних умов ФОП оскаржив у суді.

Після рішень суду влітку 2022 року підприємець почав будувати на місці критого літнього майданчика торговий центр. Місцеві мешканці та адміністрація школи №98, що розташована поруч, звернулись до міськради з проханням перевірити законність розбудови кіоска. 30 серпня виконком Львівської міськради вдруге скасував містобудівні умови та обмеження на будівництво МАФу, а 31 серпня міська комісія з питань ТЕБ і НС дозволила демонтувати його.

Власник магазину Володимир Кульчицький оскаржив рішення виконкому у комісії в Львівському окружному адмінсуді. Ще в березні 2023 року суд визнав протиправним та скасував рішення виконавчого комітету про заходи безпеки навколо території ЗСШ №98, а також рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, що передбачали демонтаж кіоска. Згодом це рішення підтвердив і апеляційний суд.

Водночас, ще у червні 2014 року Інспекція державного архітектурно-будівельного Львова зареєструвала декларацію про початок будівельних робіт із будівництва чотириповерхового торгового комплексу площею 2060,1 м2 зі знесенням будівлі кафе. В 2023 році ДАБК провела перевірку будмайданчика і склала низку приписів про порушення, через які ДАБК подала в суд, аби скасувати дозвіл на початок будівельних робіт. Співпозивачем у справі є ГО «Кращий Сихів», яка відстоює збереження Скверу Гідності, на території якого й розбудували магазин.

Справу розглядав Львівський окружний адмінсуд. Під час розгляду справи суд встановив, що ДАБК не надала доказів того, що власник кафе не виконав приписів. При цьому, ДАБК подала позов про скасування дозволу ще до того, як закінчується термін дії приписів, під час якого власник кафе може усунути порушення.

Враховуючи обставини справи, суддя Львівського окружного адмінсуду Зіновій Гавдик позов ДАБК і ГО «Кращий Сихів» не задовольнив. Це рішення можна оскаржити в апеляції.