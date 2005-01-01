Біля ВР сталася сутичка мітингувальників з поліцією при спробі спалити російський прапор

Увівторок, 16 січня, між мітингувальниками, які проводять акцію «Стоп реванш» біля будівлі Верховної Ради, і силовиками сталася бійка після того, як учасники акції спробували спалити прапор РФ. Проте наразі ситуація стабілізувалася.

Сутичка між активістами й поліцією під Верховною Радою: як це булоhttps://t.co/TLb9uKXg99 pic.twitter.com/IEylpbmLjv — Радіо Свобода (@radiosvoboda) 16 січня 2018 р.

Як повідомило агентство «Інтерфакс-Україна», біля будівлі Верховної Ради у вівторок уранці відбувається акція під назвою «Стоп реванш» з вимогою ухвалення низки законів по деокупацію Донбасу, впровадження санкцій проти російських компаній, прийняття законопроекту про антикорупційний суд. Також серед вимог мітингувальників – притягнення до відповідальності деяких політиків, «пов’язаних із попередньою владою».

Раніше акція відбувалася мирно. За інформацією поліції, правопорядок в урядовому кварталі столиці забезпечують понад 3 тис. 800 правоохоронців – працівників київської поліції та Національної гвардії України.

В поліції повідомили, що під час сутичок активісти також спробували підпалити шини. Внаслідок сутичок один поліцейський постраждав, а одного мітингувальника доставили до відділення поліції.

Після мітингу біля Верховної Ради учасники акції мають намір пройти до будівлі Адміністрації президента, де також оголосять свої вимоги. Марш організували громадське об’єднання «Вільні люди», організації «Українська народна рада Донеччини та Луганщини», «Національний альянс», «Музичний батальйон», «С-14», «УНА-УНСО».

Як відомо, Верховна Рада у вівторок розглядає в другому читанні в цілому законопроект «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях», згідно з яким РФ визнається державою-агресором.

При цьому народна депутатка від «Самопомочі», заступниця голови Верховної Ради Оксана Сироїд заявила, що цей законопроект передбачає відновлення торгівлі з непідконтрольними Україні районами Донбасу.

«Величезна небезпека закладена в тому, що торгувати повинна армія, тобто контролювати торгівлю будуть Збройні сили, об'єднаний оперативний штаб і так званий командувач об'єднаних сил. Я гадаю, це величезна трагедія для Збройних сил, оскільки торгівля і Збройні сили – несумісні», – сказала вона в ефірі« 5 каналу ».